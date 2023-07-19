Московские онкологи проведут серию образовательных мастер-классов в Алтайском краевом онкологическом диспансере

Сегодня, 19 июля, в Алтайском краевом онкологическом диспансере стартовал образовательный марафон . Накануне для проведения так называемых живых мастер-классов на Алтай прилетела экспертная делегация федерального научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина . В ее состав вошли специалисты по ультразвуковой диагностике, рентгенохирургическим методам диагностики и лечения, хирурги абдоминального (пищевод, желудок и тонкий кишечник) и колопроктологического (толстый кишечник) профиля, а также онкологи отделения опухолей головы и шеи.

В течение нескольких дней в рамках совместных практикумов московские и алтайские врачи будут обмениваться опытом и оттачивать технические навыки выполнения диагностических и лечебных манипуляций, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края .

«По большому счету эти методики хорошо отработаны нашими врачами и используются регулярно. Однако всегда есть нюансы, связанные с нетипичными, сложными случаями. Нам с нашими коллегами есть чем поделиться друг с другом, а новый опыт, несомненно, пойдет на благо наших пациентов », – отметил заведующий отделением УЗ-диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера Алексей Половинкин .

Так, пристального внимания требуют пациенты с опухолями прямой и сигмовидной кишки: эксперты с тревогой отмечают, что заболеваемость этими онкопатологиями стремительно растет во всем мире. «Для лечения этой сложной когорты пациентов требуется и адекватное техническое оснащение, и современные технологии, и высокая квалификация врачей. Все это есть в алтайском онкодиспансере – в этом мы убедились еще вчера во время осмотра операционного блока и совместного обхода в отделении. Задача нашего образовательного марафона – через внедрение в рабочий процесс еще более усилить онкологическую службу вашего региона», – рассказал врач-онколог отделения колопроктологии НМИЦ им. Блохина Хасан Джумабаев .

Московские коллеги отметили, что рекомендации в области диагностики и лечения онкологических пациентов, данные экспертами федерального центра, в нашем регионе выполняются. «В целом мы оцениваем коллектив алтайского онкодиспансера как высокопрофессиональную команду , имеющую большие перспективы. Выездную работу в разных регионах страны мы проводим регулярно. У вас мы всегда встречаем искреннее понимание и готовность руководства клиники работать над выявляемыми недочетами. Большинство сделанных во время прошлого аудита замечаний уже устранены», – подчеркнул врач-онколог отделения абдоминальной онкологии Петр Архири .

Столичные онкологи будут работать в алтайском онкодиспансере до конца текущей недели. Уже сегодня специалисты провели четыре совместные операции на желудке и кишечнике, выполнили серию Core-биопсий внутренних органов под контролем УЗИ, отработали методики эластографии, дренирования желчных протоков и химиоэмболизацию опухолей печени.

Ожидаемым результатом совместной работы станет улучшение качества лечения онкологических больных на Алтае, отметили эксперты.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края