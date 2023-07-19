Московские онкологи проведут в Алтайском крае образовательные мастер-классы

19 июля в Алтайском краевом онкологическом диспансере стартовал образовательный марафон. Накануне на Алтай прилетела экспертная делегация федерального научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина.

В ее состав вошли специалисты по ультразвуковой диагностике, рентгенохирургическим методам диагностики и лечения, хирурги абдоминального профиля, а также онкологи отделения опухолей головы и шеи.

В течение нескольких дней в рамках совместных практикумов московские и алтайские врачи будут обмениваться опытом и оттачивать технические навыки в выполнении диагностических и лечебных манипуляций, сообщает региональный Минздрав.

Пристального внимания требуют пациенты с опухолями прямой и сигмовидной кишки: эксперты с тревогой отмечают, что заболеваемость этими онкопатологиями стремительно растет во всем мире.

«Для лечения этой сложной когорты пациентов требуется и адекватное техническое оснащение, и современные технологии, и высокая квалификация врачей. Все это есть в алтайском онкодиспансере – в этом мы убедились еще вчера во время осмотра операционного блока и совместного обхода в отделении. Задача нашего образовательного марафона – через внедрение в рабочий процесс еще более усилить онкологическую службу вашего региона», — рассказал врач-онколог отделения колопроктологии НМИЦ им. Блохина Хасан Джумабаев.

Столичные онкологи будут работать в алтайском онкодиспансере до конца текущей недели. Уже сегодня они провели четыре совместные операции на желудке и кишечнике и ряд лечебных манипуляций.

Результатом совместной работы станет улучшение качества лечения онкологических больных на Алтае.

Осторожно: сезон! Летом в отделение нейрохирургии БСМП поступает до 40 пострадавших в авариях со всего Алтайского края