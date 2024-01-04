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Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

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Реконструированный мост находится в Алейском районе и соединяет два берега ручья, у которого нет названия.

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

Мост в Алейском районе.

Сооружение находится на дороге Боровское – Серебренниково, а стоимость работ составила 54,4 млн рублей из краевого бюджета, сообщают в Минтрансе Алтайского края.

Мост соединяет три села: Боровское, Серебренниково и Костин Лог.

Старый мост, как отмечают в ведомстве, был аварийным, грузоподъемность была ограничена, а альтернативного проезда не имелось.

После ремонта увеличили грузоподъемность, заменили покрытие (с щебенки на асфальтобетон), обустроили освещение, перила и барьерные ограждения.

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Взято отсюда
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