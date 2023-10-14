«Мы и здоровье»: читайте в октябре

Новый номер журнала открывает поздравление министра здравоохранения края Дмитрия Попова с Днем пожилого человека. Он выразил слова благодарности медикам «золотого возраста», которые вносят существенный вклад в работу системы здравоохранения региона. В октябре консультативный прием ветеранов здравоохранения будет проводить Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в рамках «Марафона долголетия».

Рубрика «Коротко о главном» рассказывает об открытии в Славгороде кабинета антенатальной охраны плода краевого центра «Дар», об установке нового рентген-аппарата в Чарышской ЦРБ, о проведении в Барнауле всероссийской конференции психиатров.

Ряд новостей посвящен медработникам, получившим награды. Виктор Томенко вручил награду главной медсестре городской больницы №10 Елене Головковой, удостоенной почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края». Звание «Заслуженный врач

Российской Федерации» присвоено исполняющему обязанности главного врача Краевого кожно-венерологического диспансера Игорю Казанцеву. Главный внештатный неонатолог края Олег Зуйков стал лауреатом всероссийской премии «Первые лица». Редакция также подготовила материал о Наталье Чаплиной, главной медсестре Кулундинской ЦРБ, победительнице краевого конкурса «Лучший шеф-наставник».

Тему месячника пожилого человека продолжает рассказ о работе терапевтического отделения №1 Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2. Их основной контингент – пожилые люди с хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.

В материале «Сохранить интерес к жизни» медицинский психолог Краевого госпиталя ветеранов войн Елена Кузнецова дает советы, как пожилые люди могут управлять своим психологическим состоянием и добиваться эмоционального благополучия.

Остеопороз – в основном женское заболевание и, как правило, развивается в пожилом возрасте. Как он себя проявляет, как его можно диагностировать и лечить, рассказывают специалисты кафедры акушерства и гинекологии АГМУ. Публикация в рубрике «Больной вопрос» посвящена заболеваниям суставов, эксперт в этой теме – заведующая отделением ревматологии КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаул» Оксана Цюпа.

Рубрика «Медицина в лицах» знакомит читателей с заведующим отделением анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Алексеем Ивановым.

В октябре отмечаются такие даты, как день осведомленности о вирусах (3 октября) и день борьбы с тромбозами (13 октября). Первой дате посвящен материал о сезонных инфекциях (грипп, ОРВИ, COVID-19), а также о вирусе кори и острых кишечных инфекциях, которые могут настигать в любое время года. О том, чем опасны тромбозы, рассказал Эдуард Боровиков, заведующий отделением сосудистой хирургии барнаульской городской больницы №5.

Блок полезных материалов содержит также информацию о том, где в крае можно сделать комплексное уродинамическое обследование детям, что такое миастения, как распознать начинающийся сколиоз.

«Мы и здоровье» – отраслевое издание Министерства здравоохранения Алтайского края. Газета выходит раз в месяц и распространяется по учреждениям здравоохранения Алтайского края.

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