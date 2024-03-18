Мужчина хотел увеличить член с помощью стальных колец и попал в больницу

В Таиланде мужчина хотел увеличить член с помощью стальных колец и потерял сознание. Об этом сообщает The Thaiger.

Обманутый человек. Грусть.

Местного жителя Бангкока госпитализировали на прошлой недели.

Он вызвал скорую из-за плохого самочувствия и проблем с мочеиспусканием. Врачи заметили, что на половом органе у пациента было надето 11 стальных колец. Вскоре мужчина потерял сознание, и его увезли в больницу.

Отмечается, что из-за сильного отека медики не смогли вставить катетер в мочевой пузырь. Они вызвали спасателей, чтобы удалить кольца.

На данный момент таец находится под наблюдением врачей.

В больнице рассказали, что раньше были случаи, когда кольца для лечения эректильной дисфункции застревали на пенисах пациентов. Однако половой орган с таким количеством колец врачи видят впервые.

Ранее сообщалось, что собака могла откусить и проглотить пенис своего хозяина.

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Взято отсюда

19.03.2024