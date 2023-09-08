На Алтае начали проводить брахитерапию рака простаты

Врачи Алтайского краевого онкологического диспансера начали проводить высокомощностную брахитерапию предстательной железы. Это лучевая терапия контактным способом, когда источник излучения с помощью специальных устройств подводится непосредственно к опухоли внутри тела. Пациенту под контролем УЗИ по периметру опухоли устанавливаются полые иглы. Затем специальный аппарат поочередно «заводит» радиоактивный элемент в полость игл и продвигает его по всей длине с установленной скоростью. Процедура выполняется под наркозом или с помощью спинальной анестезии, при которой надежно обезболивается нижняя часть тела – пациент не испытывает никакого дискомфорта. Подвергаясь высокомощной и прицельно точной радиационной нагрузке, злокачественные клетки погибают, и на месте опухоли спустя время остается лишь рубец. Стоит отметить, что брахитерапия простаты прежде на Алтае не использовалась. Внедрение методики в алтайском онкодиспансере стало возможным благодаря новому аппарату гамма-терапевтического контактного облучения SagiNova, который был приобретен по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в конце прошлого года. Это новейшее оборудование в своей линейке дает возможность не только контролировать дозу облучения в режиме реального времени, но и по сравнению с дистанционной лучевой терапией позволяет существенно снизить лучевую нагрузку на близлежащие здоровые органы и ткани, в первую очередь прямой кишки и мочевого пузыря, – а значит, избежать тяжелых побочных эффектов. Высокомощностной способ выполнения процедуры обеспечивает безопасность пациента и по отношению к окружающим людям. Благодаря тому, что радиоактивный элемент воздействует кратковременно через металлические иглы, а не устанавливается непосредственно в ткани организма, человек после процедуры не излучает радиацию (пусть и незначительные ее дозы) и может сразу возвращаться к привычной жизни. Методика брахитерапии показана пациентам с начальными локализованными стадиями рака простаты без метастазов. В нашем регионе – это примерно 30% от всех пациентов с таким диагнозом. – Брахитерапия – альтернатива хирургическому лечению рака простаты. Во время простатэктомии вместе с опухолью полностью удаляется и весь орган. Здесь же мы сохраняем пациенту простату, а значит и возможность полноценной сексуальной жизни, – рассказал врач-онколог Павел Агафонов. Кроме того, врач отметил, что контактная лучевая терапия является методом выбора для пациентов, которым хирургическое леченее противопоказано в принципе, например, при наличии тяжелых сопутствующих патологий.

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