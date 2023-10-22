23.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Житель Алтайского края выиграл пять миллионов рублей
Новости Алтай
Избитую девочку из Омского детского дома переведут в другое учреждение
Новости Горняк
В Локтевском районе прошли пограничные учения
Новости Алтай
Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Рубцовск
Здоровье
На Алтае сборщик орехов отправился в горы и исчез
Здоровье
В Алтайских край пытались завезти опасных раков

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье494 Новости
Новости Алтай2252 Новости
Новости Горняк238 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

На Алтае сборщик орехов отправился в горы и исчез

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: ЛизаАлерт

Мужчина уехал на сбор орехов почти месяц назад и больше о его судьбе ничего не известно. Волонтеры начали поиски и призвали жителей региона помочь разыскать человека

44-летний житель Горно-Алтайска Андрей Федин без вести пропал в Усть-Коксинском районе, сообщает отряд “СпасАлтай” .

Пропавший мужчина Фото: СпасАлтай

По данным источника, мужчина уехал в Усть-Коксинский район на сбор ореха. 29 сентября он позвонил родным и сообщил, что добрался до Усть-Коксы, после чего он с командой пошел в горы и у них сломался автомобиль “УАЗ”.

В чем был одет мужчина в момент пропажи, неизвестно.

Жителей Алтая просят обратить внимание на ориентировку и помочь в поисках. Всем, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить 112.

Ранее сообщалось , что на Семинском перевале без вести пропал 43-летний мужчина.

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости