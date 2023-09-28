28.09.2023

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На Алтае зафиксировали рост заболеваемости коклюшем

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

До широкого распространения вакцины коклюш оставался одной из самых распространенных детских болезней. Недуг крайне опасен для детей младше двух лет

С апреля в Республике Алтай растет заболеваемость коклюшем. При этом с приходом холодов число инфицированных может увеличиться еще сильнее, сообщает “КП-Барнаул” .

Всего в регионе коклюш диагностировали у 63 человек, при этом только три человека из заболевших были старше 18 лет. Показатель на 100 тысяч населения составил 91,3.

Что известно о коклюше

Коклюш – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Главным источником инфекции становится больной человек. При этом первые недели болезнь может проявлять себя только в виде температуры и легкого насморка. Позже у больного начинаются приступы спазматического кашля.

Заболевание может вызывать такие осложнения, как бронхит, бактериальная пневмония, синусит, судороги, обезвоживание и другие.

Как борются с коклюшем

По словам специалистов местного Роспотребнадзора, единственным эффективным способом профилактики коклюша является вакцинация.

Коклюшную цельноклеточную вакцину создали более 70 лет назад. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша. Кроме того, используют так называемые ацеллюлярные вакцины“, – рассказали они.

Прививка снижает риск заражения инфекцией до минимума. Однако если привитый ребенок все-таки заболел, он перенесет болезнь гораздо легче и без опасных осложнений.

Ранее “Толк” сообщал, может ли в Алтайском крае начаться вторая пандемия.

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