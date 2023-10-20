На Алтайский край надвигается похолодание со снегом и ледяным ветром

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В отдельных районах края в начале новой недели уже ожидается дождь, переходящий в снег. Порывы ветра могут достигать 24 м/с

Алтайские синоптики предупредили о наступающем похолодании с сильным ветром. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра .

Днем в субботу, 21 октября, и в первой половине ночи 22 октября ожидается усиление юго-западного ветра местами до 17–22 м/с и похолодание. Температура в ночное время опустится до -2…+3 градусов, днем будет в пределах от +7 до +15, но 21-го числа по юго-востоку еще возможно до +20 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Днем 23 октября в крае ожидаются дожди. По южным и восточным районам прогнозируют сильные дожди, в отдельных районах переходящие в снег. Также могут быть отложения мокрого снега. Ветер сменится на северо-западный и местами усилится до 24 м/с. Температура днем составит +5…+10 градусов, в Барнауле +5…+7 градусов.

Ранее в Барнауле начали готовиться к Новому году. Глава Барнаула Вячеслав Франк провел первый оргкомитет , посвященный новогодним праздникам.

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