На заседании Правительства Алтайского края обсудили эпизоотическую ситуацию по болезням животных в регионе

Заседание регионального Правительства состоялось сегодня, 20 октября. Провел его губернатор Виктор Томенко.

О том, какая в крае складывается эпизоотическая ситуация по болезням животных, и мероприятиях по предотвращению возникновения и распространения особо опасных болезней животных доложил главе региона и членам Правительства временно исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров.

Он сообщил, что особо опасные болезни животных, такие как сибирская язва, ящур, африканская чума свиней, грипп птиц, в Алтайском крае в последние годы не регистрируются.Владимир Самодуров отметил, что такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе специалистов ветеринарной службы края:

«Служба выполняет поставленные задачи, налажено межведомственное взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов власти, органами власти Алтайского края и органами местного самоуправления, на территории края на должном уровне поддерживается эпизоотическое благополучие. В настоящее время проводятся осенние противоэпизоотические мероприятия. Обеспеченность биопрепаратами, диагностическими средствами и средствами для дезинфекции составляет 100%».

В текущем году на территории 10 стран регистрировалось 106 вспышек ящура, в том числе в Республике Казахстан, Китае, Турции. Так как Алтайский край находится на пересечении транзитных грузовых и пассажирских потоков, граничит с Республикой Казахстан, по территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией и Казахстаном, постоянно существует угроза ввоза ящура. На территории края проводится профилактическая вакцинация животных против данного заболевания. За 2022 год привито около 3 млн голов животных, в 2023 году — более 1,5 млн.

Актуальна для нашего края такая болезнь, как грипп птиц. По территории края проходят 2 из 8 основных пути миграции птиц. Около 80% вспышек гриппа связаны с дикой птицей, способной распространять заболевание на огромные расстояния. В крае в 12 районах края функционируют 19 птицеводческих предприятий. Для того, чтобы не допустить заражения птиц этой болезнью, специалисты государственной ветеринарной службы постоянно осуществляют контроль за работой предприятий.

Губернатор акцентировал внимание на обеспеченность кадрами, заработную плату специалистов, а также на строительство здания для государственной ветеринарной службы края. Уже разработана проектно-сметная документация, сейчас она проходит государственную экспертизу. Строительство здания позволит создать в Алтайском крае ветеринарный кластер, в котором будет размещена ветеринарная лаборатория, краевой ветеринарный центр и управление ветеринарии Алтайского края.

«В 2019 году мы начали разговор о необходимости строительства центра. Специальной федеральной программы нет, и мы можем рассчитывать только на собственные деньги, чтобы включить объект в краевую адресную инвестиционную программу. Пока идем по плану. Надо получить проект, пройти экспертизу, потом будем искать возможности создания этого объекта», — сказал Виктор Томенко.

На предстоящей сессии АКЗС рассмотрят важные законопроекты, внесенные губернатором края

новости горняк



Источник