реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Нарколог рассказал о первых звоночках алкоголизма

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Психиатр-нарколог Владимир Каторгин заявил, что многие практикуют бытовое пьянство. А также он рассказал о первых звоночках алкоголизма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Нарколог рассказал о первых звоночках алкоголизма

Алкоголь.

Нарколог отметил, что если в неделю человек выпивает больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством.

Первым тревожным звоночком является удовольствие от алкоголя. То есть человек считает, что никакого вреда он него нет.

Также, если начались проблемы со сном, настроением, аппетитом, а также появляется раздражительность — то это также стоит отнести к тревожным звонкам от организма. При этом человек начинает потреблять алкоголь все чаще.

Если зависимость заподозрена, то в первую очередь нужно обратиться к психологу или к психотерапевту. Категорически нельзя заниматься самодиагностикой любых заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, чем отличается алкоголик и любитель выпить.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
03.03.2024

горняк22 телеграм

Вставай на лыжи: гонки на АБ в Бийске объединили чемпионов и любителей

Лыжники вышли на старт на “Тропе здоровья” Второй раз в…

Узнать больше
Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Конец эпохи дешевых кредитов? Что ждет рынок недвижимости после снижения доли льготной ипотеки

Вместе с экспертами разбираемся, как изменятся цены на новостройки и…

Узнать больше
Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Reuters: запрет на импорт алюминия из РФ приведет к борьбе Евросоюза и США

Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из России приведет…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp