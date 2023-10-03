Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

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Народные поверья категорически запрещали ругаться или бросаться проклятиями. Считалось, что и ругань, и проклятия вернутся к их “автору”

Святого мученика Евстафия, память которого верующие чтят 3 октября, на Руси прозвали Астафием Ветряком.

“Ветряк дует всяк”, – говорили крестьяне и добавляли: “Не все ненастье на Астафья – проглянет и ясный день“.

Что нельзя делать 3 октября

День считался энергетически тяжелым, поэтому запрещался любой вербальный негатив. Нельзя было ругаться , угрожать, злиться и проклинать, ибо все сказанное вернется к выругавшемуся.

Нельзя было делать подарки (кроме денежных).

Считалось, что день не подходит для признания в любви, свидания, предложения руки и сердца.

Народные приметы 3 октября

Южный ветер в этот день – к теплой погоде, восточный – к солнечным дням, северный – к морозам, западный – к обильным осадкам, пишет feast-guide.com.

Если еловые шишки выросли на верхних ветках, значит, морозы придут только в конце зимы, если же их много внизу – холода нагрянут уже довольно скоро.

Южный ветер в этот день сулит хороший урожай озимых.

А если 3 октября тепло и летает паутина, снега долго не будет.

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