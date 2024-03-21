реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Главврач консультативно-диагностической поликлиники №14 Дмитрий Денисов поделился радостью — в учреждении расширился штат врачей и медсестер. Некоторых специалистов в поликлинике раньше не было. Какие новые доктора уже приступили к работе и как это повлияет на доступность для пациентов — в материале altapress.ru.

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Врач и пациент.

Кто пришел?

Главврач на своей странице в социальной сети отметил, что за последние полтора месяца в поликлинику приняли почти 80 медицинских работников — это даже больше, чем планировали. Ранее Дмитрий Денисов рассказывал altapress.ru, что в поликлинику собирались устроить порядка 60 медиков. В основном набрали во взрослое отделение.

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Главный врач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Денисов.

Впервые в поликлинике появились свои гастроэнтеролог, сердечно-сосудистый хирург и стоматолог женской консультации. Врачи уже ведут прием.

Штат пополнился сразу тремя урологами. Теперь в учреждении создают полноценное отделение с четырьмя врачами.

Двое эндоскопистов пришли в феврале и марте. Отделение с тремя специалистами также готовят к запуску.

Теперь в поликлинике два отоларинголога. Один из них в ближайшие месяцы начнет вести прием еще и в качестве узкого специалиста — сурдолога (врача по диагностике и лечению различных нарушений слуха).

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Консультативно-диагностическая поликлиника №14

Кроме того, в штат пришли невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, врач по ЛФК, два рентгенолога, четыре врача ультразвуковой и функциональной диагностики, три гинеколога, пять терапевтов. В поликлинике сформировали четвертое терапевтическое отделение.

Как изменится порядок приема?

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Новое здание, услуги и имя. Зачем барнаульская поликлиника №14 сменила название Жизнь

Все нужные специалисты в поликлинике находятся в одном месте. Чтобы попасть к необходимому врачу, не приходится ходить по разным зданиям. Более того, учреждение предлагает не только консультационные, но и диагностические услуги — оттого и сменили название. Наплыв пациентов очень большой.

Главврач поликлиники подчеркнул: в учреждении активно ведут работу для того, чтобы попасть на прием к узким специалистам стало проще.

«Уважаемые пациенты, я вижу все ваши комментарии насчет доступности к врачам, — подчеркнул главврач. — Талоны ежедневно выставляются на Госуслугах. Да, разбираются они достаточно быстро. К некоторым узким специалистам чаще всего за пять-семь минут.

После открытия нового здания мы отмечаем резкий рост числа обратившихся пациентов, в большинстве случаев речь идет о неврологах, оториноларингологах, офтальмологах. В общей сложности за день нас посещают уже более 2 тыс. человек.

Мы работаем над увеличением доступности. Сейчас при наличии показаний пациенту либо на приеме выдается талон к другому специалисту, либо он становится в лист ожидания. То есть мы пытаемся исключить ситуацию, когда, к примеру, терапевт рекомендует консультацию невролога, но талон при этом не предоставляет. В разработке также находится сайт поликлиники, туда будет добавлен функционал по записи».

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Поликлиника № 14.

Напомним, с 5 февраля новая поликлиника №14 начала прием пациентов после трех лет строительства и полугода проверок. Как все выглядит внутри и чем оборудовано — в материале altapress.ru.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
21.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и поделилась снежными фото

Телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск на Алтай и…

Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай.…

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной…

Главврач консультативно-диагностической поликлиники №14 Дмитрий Денисов поделился радостью — в…

“Дорога весьма плохая”: почему автоперевозчики отменяют “водные” маршруты

“Дорога весьма плохая”: почему автоперевозчики отменяют “водные” маршруты

Из-за контакта с водой у автобуса даже могут отказать тормоза…

Энергетики Бийской ТЭЦ вывели в капитальный ремонт турбину №1

Энергетики Бийской ТЭЦ вывели в капитальный ремонт турбину №1

Это позволит увеличить надежность работы основных узлов, снизить потери тепла…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp