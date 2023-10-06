Насколько опасен штамм коронавируса эрис, добравшийся до Сибири

Фото: Минздрав Алтайского края

В сибирском городе обнаружен вариант коронавируса эрис. Его симптомы похожи на обычную простуду или грипп: это боль в горле, насморк, кашель, чувство сдавленности в груди

В Красноярске обнаружили штамм ковида эрис (EG.5), сообщили в Роспотребнадзоре.

Что известно об эрисе

Это не новый штамм. Речь идет о новом варианте уже существующего омикрон-штамма коронавируса, “к которому так или иначе имеется перекрестный иммунитет”.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вариант коронавируса эрис был выявлен в РФ еще в начале 2023 года, однако этот штамм не стал доминирующим.

Симптомы эриса

Новосибирский вирусолог и профессор НГУ Сергей Нетесов рассказал “КП-Новосибирск” , что симптомы эриса похожи на омикрон, однако больные переносят их легче.

Чаще всего у пациентов появляются боль в горле, насморк, кашель и чувство сдавленности в груди.

Однако, как подчеркнул эксперт, у пожилых и людей из групп риска заболевание может перейти в тяжелую форму.

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