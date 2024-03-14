реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Названы характерные симптомы опасной болезни

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Частые мочеиспускания по ночам и отеку могут говорить о болезни почек. Об этом сообщает NEWS.ru.

Названы характерные симптомы опасной болезни

Туалет.

Врач отметил, что болезни почек могут протекать незаметно, а сильные симптомы начинаются на стадии почечной недостаточности.

Обычно на проблемы с почками могут указывать отекшие ноги. Также стоит задуматься о походе к врачу, если появилось частое и обильное мочеиспускание по ночам.

Нельзя игнорировать цвет мочи. По его специалиста, при нарушениях функций почек она может быть красного или розового цвета.

Ранее сообщалось, что полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
15.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора…

Экс-директор страховой фирмы в Барнауле похитила деньги и купила…

С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн…

Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании Сибагро

Андрей Кнорр и Владимир Мазур Фото: depagro.tomsk.gov.ru В сентябре 2023…

Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как…

Болезнь Фото: pixabay.com Чаще всего в марте люди жалуются на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp