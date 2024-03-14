Названы характерные симптомы опасной болезни

Частые мочеиспускания по ночам и отеку могут говорить о болезни почек. Об этом сообщает NEWS.ru.

Туалет.

Врач отметил, что болезни почек могут протекать незаметно, а сильные симптомы начинаются на стадии почечной недостаточности.

Обычно на проблемы с почками могут указывать отекшие ноги. Также стоит задуматься о походе к врачу, если появилось частое и обильное мочеиспускание по ночам.

Нельзя игнорировать цвет мочи. По его специалиста, при нарушениях функций почек она может быть красного или розового цвета.

Ранее сообщалось, что полностью исчезла опасная болезнь после пандемии коронавируса.

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Взято отсюда

15.03.2024