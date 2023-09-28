«Алтайская правда»

Не бойтесь врачей

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АНДРОНОВА Наталья

11:17, 26 сентября 2023г

Как-то утром я проснулась с резкой болью в животе. Выпив обезболивающее, легла досыпать до звонка будильника. Проснулась, вроде отпустило. Пошла на работу, но вскоре боль вернулась. Вместо того чтобы вызвать скорую, стереотипно решила, что в скорую нужно звонить, если что-то серьезное. Пошла в городскую поликлинику № 1. В регистратуре услышала традиционное: «Талонов к терапевту нет». Настаивала. Говорила о резкой боли. И время нашлось, правда, вечером.

Чуть раньше назначенного времени я пришла к кабинету терапевта. Захожу. В ответ слышу, что опоздала, и талон был на три часа раньше (мысленно «благодарю» регистратуру, ведь у сотрудника я два раза уточнила время). Врач согласилась меня принять, за что ей большое спасибо. Она посоветовала вызвать скорую помощь. Придя домой, так и сделала. И уже спустя несколько часов мне сделали операцию.

Да, я, как и многие, боюсь врачей, особенно хирургов. Наверное, у нас это заложено где-то в подсознании. Об этом говорит и статистика. «Росгосстрах» провел опрос. У 48% опрошенных фобия врачей, причем 42% признались, что именно из-за страха оттягивали приемы, а 28% ждали, что пройдет само. Но само не прошло. А самое удивительное, что больше половины опрошенных не знают, что именно вызывает у них страх перед врачом.

Об этой статистике знают и сами медики. Например, в БСМП, куда я попала, хирурги настраивали на операцию и шутили, снижали градус страха. Спасибо им за доброту, чуткость и понимание. Мы часто пишем, как медики спасают жизни. А иногда видим это и своими глазами. Знаете, что меня поразило больше всего? Как дежурило отделение. Ночью то и дело слышались звуки каталки, медбратья и медсестры возили пациентов из операционных, в реанимацию и палаты. И только около трех часов ночи стало тише… Операции закончились, а дальше – обход каждого прооперированного, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.

Да и к слову, в отделении никогда не бывает пусто, многие пациенты поступают по скорой. А это значит, что часть из них будет экстренно прооперирована. В такие моменты мы и не задумываемся о психологическом состоянии врачей, мы можем только догадываться…

Дорогие читатели – не бойтесь врачей. Порой какие-то минуты могут сыграть решающую роль в вашей жизни. И с добротой относитесь к другим. Может, и врачу не хватает улыбки и доброго слова от пациента?

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