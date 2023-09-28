Не пропустить звоночек. Как в Барнауле лечат заболевания легочной системы

В столице края растет количество злокачественных образований бронхолегочной системы. Только за последние полгода врачи выявили 16 злокачественных образований

Василия Яковлевича обследуют в плановом порядке, у мужчины центральный рак легкого. Появился кашель, с трудом начала отходить мокрота. Врачи санируют, чистят дыхательную систему. Пациенту становится легче дышать.

“У меня выявили онкологию легких. Я проходил химию, побочным эффектом оказалась пневмония“, – рассказал пациент эндоскопического отделения БСМП №2 Василий.

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Бронхоскопия позволяет визуально увидеть изменения, выявить образования, взять анализы и поставить правильный диагноз пациентам, которых направили на осмотр в эндоскопическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

“У нас, у единственной больницы в городе есть возможность проводить такие обследования для амбулаторных пациентов. Мы смотрим пациентов поликлиник не только нашего стационара. Есть ежедневные талоны на бронхоскопию, ларингоскопию, это верхние отделы дыхательных путей, легкие. За эти два года, сколько мы начали работать на этом оборудовании, было очень много онкологических случаев выявлено бессимптомных, но уже запущенных“, – отметила заведующая эндоскопическим отделением БСМП №2 Ксения Мязина.

В 2023 году врачи провели больше 450 бронхоскопий, из них 65 – для амбулаторных пациентов.

Грустную статистику можно остановить, предупреждают врачи.

“Начать с простого – с флюорографии. Делать КТ, какие-то сложные методы не нужно каждому пациенту, но раз в год флюорографию обязательно. Следить за кашлем, врач назначит дообследование“, – посоветовала Ксения Мязина.

Заниматься самолечением не стоит, игнорировать симптомы тем более, настаивают врачи. При первых звоночках – обращаться в поликлинику по месту жительства, там обследуют и в случае необходимости направят на бронхоскопию.

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