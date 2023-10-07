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Не стало Суковатицыной Любови Ерофеевны

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сегодня, 6 октября, на 85 году жизни после продолжительной болезни скончалась председатель Совета ветеранов КГБУЗ Краевая клиническая больница Суковатицына Любовь Ерофеевна.

В краевой клинической больнице Любовь Ерофеевна работала более 60 лет (с 1958 года). Прошла путь от медицинской сестры кардиологического отделения до высококвалифицированного врача-лаборанта.

На протяжении более 30 лет, с 1983 по 2016 годы, Любовь Ерофеевна возглавляла работу профсоюзной организации работников Краевой клинической больницы, вкладывая в это дело всю свою душу, не оставаясь равнодушной ни к одному человеку. И до последнего дня Любовь Ерофеевна сохраняла активную жизненную позицию, возглавляя Совет ветеранов Краевой клинической больницы.  

За свою работу Любовь Ерофеевна многократно отмечена руководством Краевой больницы, в 1980 году ей присвоено звание «Отличник здравоохранения». В 2019 году за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой рождения Любовь Ерофеевна представлена к награждению Медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Администрация и весь коллектив Краевой клинической больницы выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Любови Ерофеевне навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Любовь Ерофеевной состоится 7 октября в траурном зале КГБУЗ Краевая клиническая больница с 9 до 10 часов.

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