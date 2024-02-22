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Неспокойная ночь. Алтайский врач рассказал, что чаще всего мешает сладко спать

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В Белокурихе на протяжении 10 лет работает отделение, которое специализируется на диагностике и лечении сна. Его заведующий и руководитель регионального общества сомнологов Александр Горяев рассказал о том, что чаще всего делает ночи его пациентов «недобрыми».

Неспокойная ночь. Алтайский врач рассказал, что чаще всего мешает сладко спать

Бессонница.

Храп, бессонница, джетлаг

По статистике, каждый второй человек на земле сталкивается с нарушениями сна, отметил Александр Горяев. Его отделение в санатории «Сибирь» проводит около 1 тыс. консультаций в год.

Всего насчитывается около 80 заболеваний. Основные патологии делятся на две группы. Первая – нарушения дыхания во сне, например, его остановка или храп. Вторая – бессонница, циркадные нарушения.

«Это, например, когда люди спят не ночью, а днем. Такие нарушения все чаще начали встречаться у молодых людей», – отметил Горяев.

К тому же нарушению относят и «синдром понедельника», когда человек спит в выходные на несколько часов дольше, чем в будни.

«На выходных он будто «перелетает» в другой часовой пояс, а в понедельник нужно обратно, – объясняет сомнолог. – Всю неделю человек адаптируется к режиму, чтобы нормально встать в пятницу, а затем снова наступают суббота и воскресенье – и все сначала».

Чтобы восстановить здоровый сон, пациенту помогают выстроить режим, иногда с помощью препаратов.

Неспокойная ночь. Алтайский врач рассказал, что чаще всего мешает сладко спать

Спать на работе полезно.

Синдром обструктивного апноэ (остановки дыхания) распространен у 5-7% людей старше 30 лет. С возрастом процент заболеваемости резко растет.

«С этой проблемой к нам стали приходить пациенты от 25 лет. Чаще обращаются и по поводу храпа. Люди стали больше заботиться о себе и своем качестве сна, – отмечает Горяев. – Нередко пациенты обращаются к нам после инсультов и инфарктов».

Изучение проблем

По словам врача, его отделение в Белокурихе единственное на Алтае, которое совершает полную диагностику сна.

Сначала пациент проходит анкетирование и скрининговые исследования. На основе результатов специалисты выбирают углубленное обследование. Например, они могут провести кардиореспираторный мониторинг, чтобы оценить работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы во сне.

Либо провести полное обследование сна – полисомнографию – в специальной комнате с видеонаблюдением.

При лечении используют методы психологического и аппаратного воздействия. Последний, например, подходит для пациентов, у которых останавливается дыхание во сне.

Специалисты отделения занимаются научной работой. За 10 лет опубликовали 26 публикаций в авторитетных изданиях и запатентовали способ лечения больных с бессонницей с помощью термальных радоновых ванн.

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Взято отсюда
22.02.2024

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