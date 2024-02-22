Неспокойная ночь. Алтайский врач рассказал, что чаще всего мешает сладко спать

В Белокурихе на протяжении 10 лет работает отделение, которое специализируется на диагностике и лечении сна. Его заведующий и руководитель регионального общества сомнологов Александр Горяев рассказал о том, что чаще всего делает ночи его пациентов «недобрыми».

Бессонница.

Храп, бессонница, джетлаг

По статистике, каждый второй человек на земле сталкивается с нарушениями сна, отметил Александр Горяев. Его отделение в санатории «Сибирь» проводит около 1 тыс. консультаций в год.

Всего насчитывается около 80 заболеваний. Основные патологии делятся на две группы. Первая – нарушения дыхания во сне, например, его остановка или храп. Вторая – бессонница, циркадные нарушения.

«Это, например, когда люди спят не ночью, а днем. Такие нарушения все чаще начали встречаться у молодых людей», – отметил Горяев.

К тому же нарушению относят и «синдром понедельника», когда человек спит в выходные на несколько часов дольше, чем в будни.

«На выходных он будто «перелетает» в другой часовой пояс, а в понедельник нужно обратно, – объясняет сомнолог. – Всю неделю человек адаптируется к режиму, чтобы нормально встать в пятницу, а затем снова наступают суббота и воскресенье – и все сначала».

Чтобы восстановить здоровый сон, пациенту помогают выстроить режим, иногда с помощью препаратов.

Спать на работе полезно.

Синдром обструктивного апноэ (остановки дыхания) распространен у 5-7% людей старше 30 лет. С возрастом процент заболеваемости резко растет.

«С этой проблемой к нам стали приходить пациенты от 25 лет. Чаще обращаются и по поводу храпа. Люди стали больше заботиться о себе и своем качестве сна, – отмечает Горяев. – Нередко пациенты обращаются к нам после инсультов и инфарктов».

Изучение проблем

По словам врача, его отделение в Белокурихе единственное на Алтае, которое совершает полную диагностику сна.

Сначала пациент проходит анкетирование и скрининговые исследования. На основе результатов специалисты выбирают углубленное обследование. Например, они могут провести кардиореспираторный мониторинг, чтобы оценить работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы во сне.

Либо провести полное обследование сна – полисомнографию – в специальной комнате с видеонаблюдением.

При лечении используют методы психологического и аппаратного воздействия. Последний, например, подходит для пациентов, у которых останавливается дыхание во сне.

Специалисты отделения занимаются научной работой. За 10 лет опубликовали 26 публикаций в авторитетных изданиях и запатентовали способ лечения больных с бессонницей с помощью термальных радоновых ванн.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

22.02.2024