Ночные заморозки до -1 градуса настигнут Алтайский край на теплых выходных

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Первая неделя октября радует жителей края комфортной солнечной погодой, однако по ночам температура воздуха уже по-осеннему низка

На выходных в Алтайском крае прогнозируют температурные качели от -1 до +20 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, ночью 7 октября в регионе похолодает до -1…+4 градусов. Однако днем столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов. Осадков в субботу не ожидается. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле ночная температура воздуха составит 0…+2 градуса. В последующем днем солнце прогреет город до +15…+17 градусов. В конце дня в краевой столице прольет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

8 октября в крае будет чуть теплее. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, а днем – от +15…+20 градусов. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер будет южный 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Барнауле ночная температура воздуха достигнет +2…+4 градусов, а дневная – +15…+17 градусов. В конце дня в городе будет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Теплая погода ожидается в регионе и в начале следующей недели. 9 октября днем в крае будет +15…+20 градусов, а в Барнауле столбики термометра покажут +15…+17 градусов.

Ранее стало известно, когда тепло в Алтайском крае сменит волна холода.

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