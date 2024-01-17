реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Новая средняя зарплата, цены на проезд и черепные нервы. Что произошло в Алтайском крае 17 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 17 января.

Новая средняя зарплата, цены на проезд и черепные нервы. Что произошло в Алтайском крае 17 января

Главное за день в Алтайском крае.

◆ По данным Алтайкрайстата, средняя зарплата в Алтайском крае превысила 46 тыс. рублей.

◆ Повышение цен на проезд в Барнауле, вероятно, затронет весь общественный транспорт — а не только 13 «нетерпеливых» перевозчиков.

◆ На Павловском тракте произошло массовое ДТП с пострадавшими. Полиция проводит проверку.

◆ Экономист из Барнаула Анна Мартенс дала несколько советов о том, как спланировать свой финансовый год.

◆ Барнаульский невролог Татьяна Рыжкова рассказала, что зимой у пациентов часто диагностируют поражения черепных нервов. Почитайте, что это за болезнь, чем она опасна и при чем здесь морозы.

◆ В Барнауле продают ТЦ «Норд-Вест» — один из первых торговых центров города.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
17.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Зампостпреда РФ при ОБСЕ: на Украине блогер Лира был обречен на смерть

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Названо условие для продления Россией мандата офиса ОБСЕ по свободе СМИ

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Посыпал Шольц на рану. Байден приказал канцлеру ФРГ оплатить счет ВСУ

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Темные времена”: Рогов спрогнозировал судьбу украинских беженцев в Европе

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Можно поспорить”. Военный аналитик о рейтинге сильнейших армий мира

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Пропадает сон и страх”: мать ВСУшницы рассказала о наркотиках в окопах

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Все идет наперекосяк”. В Британии шокированы ракетными ударами по ВСУ

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Иране отвергли обвинения в поставках оружия в Россию

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Макаревича* предложили лишить звания народного артиста

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске