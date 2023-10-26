Новосибирские кардиологи осмотрели алтайских детей с пороками сердца

19-20 октября в краевом центре охраны материнства и детства вели прием пациентов специалисты НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина (Новосибирск).

За два дня они осмотрели 130 детей с врожденными пороками сердца, в том числе тех, которые только родились и пока находятся в перинатальном центре АККЦОМД.

Алексей Архипов, врач сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением врожденных пороков сердца НМИЦ им. Мешалкина:

– Наша основная цель – реализация функций национального медицинского исследовательского центра по работе с регионами. Мы посещаем подшефные регионы для того, чтобы с врачами на местах проводить совместные осмотры детей с врожденными пороками сердца. В первую очередь, чтобы оценивать результаты проведенного хирургического лечения детей, прооперированных в нашем центре. Плюс всегда есть пациенты, которые требуют совместного решения – врачебного консилиума с привлечением специалистов, имеющих опыт в ведении таких детей. Не всегда врачи в регионах могут определить оптимальные сроки и объемы хирургического лечения, и мы в этом им помогаем. Второе – выявить те пороки сердца, которые нуждаются в хирургическом лечении в ближайшее время.

Одна из пациентов, осмотренных новосибирскими кардиологами, – девочка, которой на первом году жизни была сделана операция по поводу сложного порока сердца. Сейчас ей восемь лет, и каждый год ее осматривают специалисты клиники Мешалкина. У таких детей, по словам Алексея Николаевича, по мере взросления появляются новые проблемы, которые приходится решать либо назначением специфической терапии, либо хирургически. У девочки был период снижения фракции выброса, но на фоне назначенной терапии состояние улучшилось. Сейчас девочка нуждается в хирургическом лечении заболеваний органов другой системы и будет проходить его в Москве. Осмотрев ее, врачи клиники им. Мешалкина дали заключение, что противопоказаний к операции со стороны сердечно-сосудистой системы нет.

Важное примечание: на осмотры специалистов федеральных центров приглашаются дети, уже состоящие на учете кардиологов, имеющие диагноз «врожденный порок сердца» или уже перенесшие оперативное лечение по этому поводу.

Также новосибирские специалисты прочитали две лекции для алтайских кардиологов. Их темы – ведение новорожденных детей с критическими врожденными пороками сердца в первые сутки жизни и новые возможности хирургического лечения хронической сердечной недостаточности у детей.

новости Алтайский



Источник