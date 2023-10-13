Новый ФАП – новый фельдшер!

В сентябре это года в селе Ермачиха Мамонтовского района был введен в эксплуатацию новый современный фельдшерско-акушерский пункт. К работе в ФАПе приступил новый фельдшер.

Артур Сергеевич Дриллер окончил Родинский медицинский колледж и с начала октября трудоустроен в КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ». Молодому специалисту уже собран и направлен пакет документов на включение его в программу «Сельский фельдшер», являющейся частью национального проекта «Здравоохранение».

«В обязанности фельдшера, работающего на ФАПе, входит профилактика, диагностика, лечение заболеваний, формирование у местных жителей здорового образа жизни, проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, вакцинации и многое другое, что, например, в районной поликлинике делают несколько разных специалистов. Этим работа фельдшера на селе очень трудна и просто незаменима! Желаем молодому специалисту успешного старта своей карьеры и как можно быстрее найти взаимопонимание с местным населением», – говорит главный врач КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ» Ивлев Егор Витальевич.

Отметим, что За период с 2012 по 2022 год по программе «Сельский фельдшер» в регионе было трудоустроено 330 средних медицинских работников. В 2022 году выплату получили 54 фельдшера Алтайского края. И это не единственная мера поддержки для медицинских работников, действующая на территории региона.

город Горняк



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