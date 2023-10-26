Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Алтайском районе

Он будет работать для 1000 жителей села Россоши.

Источник фото: Минздрав Алтайского края

Новый ФАП построили в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». На строительство объекта выделили более 16 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

ФАП имеет всю необходимую мебель, медицинское оборудование и интернет. Прием пациентов будут вести акушерка и фельдшер, сообщает Минздрав Алтайского края .

В торжественном мероприятии по поводу открытия ФАПа приняли участие глава Алтайского района Виктор Тырышкин и главный врач Алтайской ЦРБ Анатолий Костылев.

город Горняк



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