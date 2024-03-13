Об этом сообщил официальный сайт Алтайского края.

Глава региона и главный врач Городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко осмотрели новый корпус Барнаульской городской больницы №3, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня начался прием пациентов. Для удобства корпус площадью более 1300 квадратных метров разделен на несколько диагностических блоков. В рентгенологическом блоке установлены цифровой рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Ранее на рентген пациентам приходилось ездить на другую площадку больницы – на улице Петра Сухова, 63. Очень востребован инфекционный блок, а в блоке с лечебными и диагностическими кабинетами начали вести прием узкие специалисты, открыты кабинеты функциональной диагностики.

Губернатор отметил, что в вопросах развития инфраструктуры регион опирается на существенную федеральную поддержку, реализацию нацпроектов и программы модернизации первичного звена здравоохранения, которые реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина. Только с начала текущего года в крае открывается уже второй крупный медицинский объект: в феврале запустили в работу новое здание поликлиники №14.

За последние пять лет в крае создано более 100 новых объектов здравоохранения: это и ФАПы, и врачебные амбулатории, и поликлиники. За этот же период отремонтировано более 800 медицинских структурных подразделений в 69 муниципальных образованиях, на эти цели направлено из краевого бюджета почти 6,5 миллиарда рублей. За эти годы также 12 миллиардов рублей направлено на оснащение новым оборудованием.

«Фонд требует этого – и дальнейшего обновления оборудования, и реконструкции объектов. В планах у нас, конечно, и новое строительство. На этот год запланировали 28 объектов построить и ввести. В ближайшее время в Советском районе поликлинику введем. Идет строительство в Ребрихинском, Смоленском, Зональном районах, Камне-на-Оби. Сегодня также большое внимание уделяется тому, кто будет работать в наших учреждениях. Сюда должны приходить врачи, медицинские работники. Для них должны создаваться условия не только в крупных городах, но и по всему краю. Это также большая важная часть нашей работы по привлечению и закреплению кадров. Только средних медицинских работников у нас более 20 тысяч сегодня работает, около 8 тысяч врачей. В целом отрасль финансово емкая: ее финансирование – больше 50 миллиардов рублей», – рассказал глава региона.

Марьяна Лысенко отметила, что в больнице работает большое количество молодых специалистов, которые предлагают много новых идей. По ее словам, сегодня нацпроект «Здравоохранение» опирается на предложения, сформированные на местах.

«Это принципиальное решение Владимира Владимировича, и максимальные экспертизы профессионального сообщества позволяют его сделать актуальным и для каждого региона, и для страны в целом. И здесь мы это видим. Это часть реализованного уже национального проекта «Здравоохранение»: совершенно иные стены, совершенно иная медицинская логистика, совершенно иное количество медицинской помощи, возможности анализа, прогноза для особо опасных заболеваний, для онкологической службы. Все сделано так, чтобы оказание медицинской помощи было на современном уровне», – резюмировала она.

Взято отсюда