Новый штамм коронавируса эрис впервые зафиксировали в Сибири

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Специалисты нашли “Эрис” во время мониторинга циркуляции вирусов гриппа и штаммов коронавируса, который проводят каждую неделю

В Красноярском крае зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса эрис, сообщает “Наш Красноярский край”.

По мнению медиков, новый штамм не повлияет на тяжесть течения заболевания у пациентов.

“В регионе впервые зафиксировали циркуляцию штамма EG.5 (“Эрис“). Однако значимых изменений в части тяжести заболевания с появлением данного штамма не ожидается”, – успокоил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

В Алтайском крае сведений о появлении нового штамма пока нет. По данным за прошедшую неделю, в крае выявили 200 новых случаев инфицирования COVID-19. Госпитализация же в этот период потребовалась 35 пациентам, пишет “стопкоронавирус.рф” .

Ранее новосибирский вирусолог рассказал , насколько опасен новый штамм ковида эрис. По словам специалиста, симптомы этого подвида похожи на омикрон, однако больные переносят их легче.

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