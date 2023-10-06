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Новый штамм коронавируса эрис впервые зафиксировали в Сибири

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

Специалисты нашли “Эрис” во время мониторинга циркуляции вирусов гриппа и штаммов коронавируса, который проводят каждую неделю

В Красноярском крае зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса эрис, сообщает “Наш Красноярский край”.

По мнению медиков, новый штамм не повлияет на тяжесть течения заболевания у пациентов.

В регионе впервые зафиксировали циркуляцию штамма EG.5 (Эрис“). Однако значимых изменений в части тяжести заболевания с появлением данного штамма не ожидается”, – успокоил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

В Алтайском крае сведений о появлении нового штамма пока нет. По данным за прошедшую неделю, в крае выявили 200 новых случаев инфицирования COVID-19. Госпитализация же в этот период потребовалась 35 пациентам, пишет “стопкоронавирус.рф” .

Ранее новосибирский вирусолог рассказал , насколько опасен новый штамм ковида эрис. По словам специалиста, симптомы этого подвида похожи на омикрон, однако больные переносят их легче.

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