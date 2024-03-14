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Нужно 14 млн рублей. В «Алтайэнерго» прокомментировали скандал с Веселым молочником

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Компания «Алтайэнерго» ответила, почему хозяйство Веселого молочника Джастаса Уолкера не подключают к электрической сети. Ранее фермер опубликовал об этом видео на своем YouTube-канале. Подробности дела — здесь.

Нужно 14 млн рублей. В «Алтайэнерго» прокомментировали скандал с Веселым молочником

Производство электроэнергии.

В компании объяснили: с господином Уолкером договор они не заключали. Заключали его с другим лицом. Более того — в документах на подключение указано не производство, а жилое помещение.

Из официального комментария «Алтайэнерго»:

Непосредственно с Джастасом Уолкером в филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» заключенных договоров на технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям нет.

Есть договор, заключенный со сторонним физическим лицом, где объектом подключения указано жилое строение, в котором проживает Д. Уолкер. Т.е. заявитель просит подключить не объекты бизнеса, а жилое помещение. Заявленная мощность указана не для ведения предпринимательской деятельности, а для проживания.

Нужно 14 млн рублей. В «Алтайэнерго» прокомментировали скандал с Веселым молочником

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.

Отдельная тема для разговора — стоимость подключения. Из-за того, что бумаги оформлены не на предпринимателя, а на физическое лицо, затраты на подключение ложатся на электросетевую компанию. И на жителей края — средства на техническое присоединение входят в тариф на электричество. Сумма выходит круглая.

«Алтайэнерго» рассказала, что при заключении договора заявитель оплатил 13 тыс. рублей, не как предприниматель, а как физическое лицо. Соответственно, все затраты на подключение должна нести электросетевая компания и жители Алтайского края. Поскольку средства, выделяемые на реализацию договоров ТП, закладываются в тариф на электроэнергию.

Нужно 14 млн рублей. В «Алтайэнерго» прокомментировали скандал с Веселым молочником

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Строение, в котором проживает Д. Уолкер, находится в отдаленном районе, и для того, чтобы подключить его к сетям, необходимо построить линию электропередачи 10 кВ, протяженностью 6 км и установить комплектную трансформаторную подстанцию (КТП). Затраты, по предварительным расчетам, составляют 14 млн рублей. Для одного единственного потребителя.

Сегодня в компании 1800 просроченных договоров ТП на сумму более 2,5 млрд рублей. Это произошло, потому что действующие долгое время нормативные требования по установлению платы за технологическое присоединение льготной категории потребителей не позволяют в полном объеме покрывать затраты сетевых организаций. Что и привело к дефициту финансирования и росту накопленных обязательств по исполнению договоров технологического присоединения. Вышеуказанный случай – один из таких.

Нужно 14 млн рублей. В «Алтайэнерго» прокомментировали скандал с Веселым молочником

Электричество, кабели.

Компания также обратила внимание на то, что на проведение такого дорогостоящего подключения нужна поддержка от региона. Другой вариант — поднять тариф для покрытия расходов. Однако повышать его до баснословной цифры «Алтайэнерго» не собирается.

В компании подчеркнули, что затраты на реализацию ТП заложены в инвестиционную программу сетевой компании, которую согласуют управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, министерство промышленности и энергетики Алтайского края и утверждает Министерство энергетики РФ.

Нужно 14 млн рублей. В «Алтайэнерго» прокомментировали скандал с Веселым молочником

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Инвестиционная программа «Алтайэнерго» ежегодно утверждается в размере около 800 млн рублей. Кроме ТП энергетики должны проводить реконструкцию и модернизацию действующих энергообъектов, чтобы обеспечить их надежное функционирование. Иных средств, кроме доли в тарифе, у энергетиков нет. Увеличить тариф до уровня, который покрыл бы все необходимые расходы на ремонт, реконструкцию и ТП, невозможно, так как это будет огромная сумма.

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Взято отсюда
14.03.2024

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