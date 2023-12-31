О норме шампанского на Новый год рассказали врачи

Стало известно, какая доза алкогольного напитка считается безопасной, сообщает РИА Новости.

Шампанское.

В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам — тремя.

Превышение этой нормы увеличит нагрузку на печень и запустит процесс повреждения нейронов головного мозга.

В новогоднюю ночь предпочтение лучше отдавать сухим сортам алкоголя: в них меньше сахара и ниже калорийность, а также они обладают замедленным воздействием на организм.

Ранее в России предложили запретить “Детское шампанское”.

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Взято отсюда

31.12.2023