О норме шампанского на Новый год рассказали врачи

Стало известно, какая доза алкогольного напитка считается безопасной, сообщает РИА Новости.
Шампанское.
В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам — тремя.
Превышение этой нормы увеличит нагрузку на печень и запустит процесс повреждения нейронов головного мозга.
В новогоднюю ночь предпочтение лучше отдавать сухим сортам алкоголя: в них меньше сахара и ниже калорийность, а также они обладают замедленным воздействием на организм.
Ранее в России предложили запретить “Детское шампанское”.
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Взято отсюда
31.12.2023