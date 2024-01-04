О пропавшем игроке баскетбольного клуба «Барнаул» ничего неизвестно уже пять дней

Баскетболист из клуба «Барнаул» Антон Петухов ушел из дома в Красноярске накануне Нового года и больше не возвращался.

Антон Петухов.

Поиском занимаются красноярские волонтеры. Сообщается, что из дома Антон вышел в половину четвертого ночи 30 декабря.

С собой у 20-летнего баскетболиста был телефон. Но дозвониться ему не могут.

Ориентировка.

Приметы: рост 205 см, среднее телосложение, карие глаза. На нем были синтепоновый пуховик, серая шапка, черные джинсы, салатовая кофта и белые кроссовки.

Из особых примет: на правой щеке родинка, а на левом предплечье — черная татуировка с Джокером.

Напомним, Антон Петухов родился в Красноярске. За БК “Барнаул” выступает с 2023 года. До этого играл в командах “Енисей-2”, СШ “Енисей” и ЦСКА-ДЮБЛ.

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Взято отсюда

04.01.2024