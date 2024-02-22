реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

О самых полезных морепродуктах рассказал диетолог

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По словам врача, лучшие источники белка — мидии и кальмары, сообщает “Лента.ру”.

О самых полезных морепродуктах рассказал диетолог

Мидии. Морепродукты.

Мидии

Лучше всего белок усваивается из мидий.

Также в них содержатся цинк, йод, железо, натрий и витамины группы В. Этот продукт необходимо употреблять людям с ослабленным иммунитетом.

Кальмары

Морепродукт содержит витамины В12 и В6, которые необходимы для поддержания работы кровеносной и нервной систем.

Также регулярное употребление блюд с кальмарами благоприятно сказывается на внешнем виде: улучшается состояние волос и ногтей благодаря кальцию и фосфору.

Ранее врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
23.02.2024

горняк22 телеграм
13 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков и до -12 градусов

13 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков и до -12 градусов

На дорогах местами гололедица Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 13 февраля…

Узнать больше
Таролог едва не лишился жилья из-за собственного расклада

Таролог едва не лишился жилья из-за собственного расклада

Московский таролог едва не сжег квартиру во время гадания В…

Узнать больше
Цены на электричество, отопление и топливо в Германии выросли на 41 процент

Цены на электричество, отопление и топливо в Германии выросли на 41 процент

Verivox: цены на отопление, топливо и электричество в ФРГ выросли…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp