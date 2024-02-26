О способах двигаться больше рассказали офисным работникам

О том, как увеличить физическую активность при сидячем образе жизни, рассказал фитнес-тренер, сообщает “Лента.ру”.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Во время деловых переговоров по телефону рекомендуют ходить. Лучше делать это на улице, чтобы освежиться и сменить обстановку.
Также полезными будут регулярные перерывы, чтобы налить воды или кофе.
Эксперты рекомендуют выпивать от двух до трех литров воды в день, чтобы улучшить состояние здоровья. Еще это хорошая возможность для коротких перерывов, чтобы пополнить бутылку с водой или сходить в туалет.
Ранее о самых полезных морепродуктах рассказал диетолог.
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Взято отсюда
27.02.2024