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Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

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Altapress.ru придумал, чем заняться на выходных Барнауле: сходить на хоккей, выставку, прогуляться с песелями из «Ласки», обменяться вещами в парке «Изумрудный» и не только.

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Открытие новогодней аллеи в Изумрудном парке, 2022.

На хоккей

В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Зауралье» из Кургана — 20 января, 17:00, 0+

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Гала-матч по хоккею в Барнауле.

В музей

Мастер-класс по созданию сувенира в виде лопасти традиционной расписной прялочки в ГХМАК — 21 января, 12:00, Запись по номеру 8-913-021-20-19,

В кино

Триллер Клаудио Фаха «Из глубины» в «Мире» — 21 января, 14:55, 18+

Триллер Тома Бидегена по мировому бестселлеру «Остров изгоев» в «Огнях» — 20 января, 21:20, 18+

В театр

«Человек-амфибия» в Музыкальном театре — 20 января, 17:00, 16+

«Мертвые души» в Молодежном театре Алтая — 20 января, 17:00, 12+

«Авиатор» в Театре драмы — 21 января, 17:30, 16+

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Георгий Обухов – в постановке “Авиатор”.

Для детей

«Три поросенка» в театре кукол «Сказка» — 20 января, 13:00, 0+

На выставку

Открытие художественной выставки «Молодежка-4» в выставочном зале музея «Город» — 20 января, 14:00, 18+

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее.

В «Изумрудный»

«Фримаркет» в визит-центре парка «Изумрудный» — 21 января, 12:00, 12+

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Открытие новогодней аллеи в Изумрудном парке, 2022.

На стендап

«Открытый микрофон» на котором может пошутить каждый в StandUp Altai Club — 20 января, 20:00, 18+

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Барнаульский стендап.

К собакам

Веселая прогулка с мохнатым компаньоном в Ласке — 20 и 21 января, с 10:00 до 17:00, 0+

Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

15-ление барнаульского приюта “Ласка”.

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Взято отсюда
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