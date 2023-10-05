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Один укус – шесть прививок. Злая белочка укусила жительницу Бийска, которая хотела ее погладить

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жительница Бийска и не предполагала, к чему приведет минутный порыв нежности – ей захотелось погладить белочку. Теперь девушке предстоит пройти курс лечения против бешенства.

В травмпункт городской больницы № 2 Бийска обратилась девушка, которая рассказала, что, прогуливаясь по лесополосе, она увидела белочку и решилась её погладить. Однако пушистый зверек был не расположен к нежностям и укусил бийчанку за палец.

В больнице пациентке оказали первую помощь и предложили поставить вакцину против бешенства, так как лесные обитатели могут быть носителями опасной инфекции. Однако сразу бийчанка не решилась на эту процедуру, а вернулась только на следующий, осознав всю опасность своего положения, и попросила поставить препарат.

Для эффективности вакцины необходимо поставить шесть прививок. Препарат вводится в день обращения, на третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый день, рассказали в бийской Городской больнице №2.

Кстати весной, другая жительница Бийска на своем дачном участке увидела бурундука. Она решила его покормить, а после погладить, однако полосатый зверек был не в духе и укусил женщину. Ей также пришлось для профилактики вводить вакцину против бешенства.

Медики в очередной раз призывают горожан не подходить, а тем более гладить диких животных. Необходимо помнить, что их укус может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Если же белка или другой дикий зверь все же укусил, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В Алтайском крае создали единую диспетчерскую службу для оказания неотложной медицинской помощи

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