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Огромная фура перевернулась на трассе в Алтайском крае

редактор01 mins

источник: FlashSiberia фото: В курсе 22 / telegram

ДТП с участием грузового автомобиля зафиксировали на трассе в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале «В курсе 22».

Инцидент произошел на трассе Камень-на-Оби – Славгород. В сообщении говорится, что фура попала в ДТП в 50 километрах от Славгорода.

Отмечается, что грузовик перевернулся, в результате чего перекрыл собой проезжую часть. Примечательно, что часть грузовика съехала в кювет.

Обстоятельства происшествия будут известны позже. Информация о пострадавших отсутствует.

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