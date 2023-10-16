Опасного мужчину с туберкулёзом принудительно доставили в диспансер в Алтайском крае

48-летний гражданин, зная о своём диагнозе, подвергал опасности окружающих.

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Судебные приставы доставили в противотуберкулёзный диспансер жителя Табунского района. Он не задумывался о лечении и вёл асоциальный образ жизни. Опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих его людей, лечащий врач гражданина обратился в прокуратуру.

Суд удовлетворил иск прокурора, после чего переносчика инфекции доставили в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

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