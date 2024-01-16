реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 января.

Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В доме на ул. Партизанской, 70б в Барнауле ввели режим повышенной готовности — по мнению экспертов, состояние его конструкции может угрожать жильцам. Аварийным здание не признано. Сейчас его осматривают.

◆ В Алтайском крае к Крещению откроют 41 купель. Как строят крещенский городок в Барнауле — смотрите в нашем репортаже.

◆ Владельцы барнаульского торгового дома «Пассаж» снова пытаются его продать — попытки не прекращаются вот уже 6 лет. Почитайте, что не так с объектом по мнению покупателей, и каким (в теории) могло бы стать это место.

◆ Baza сообщила, что Виталий Манишин, которого подозревают в серии убийств барнаульских абитуриенток, якобы сознался в еще одном преступлении.

◆ Жители Славгорода сообщили в соцсетях, что пятый день замерзают в собственных квартирах.

◆ Корреспондент «Алтапресса» Анна Недобиткова планирует преодолеть две ультрамарафонские дистанции. Почитайте ее историю — о первой 300-метровке и первых 42 км, о серьезной травме и о том, чему может научить бег.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
17.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В России предложили расширить список оснований для лишения гражданства

17.01.2024

 Новости

Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

17.01.2024

 Новости

Залужный доложил НАТО о ситуации на фронте

17.01.2024

 Новости

Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

17.01.2024

 Новости

Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

17.01.2024

 Здоровье

Этери Тутберидзе будет наставником в реалити-шоу про похудение “Большие девочки”

17.01.2024

 Здоровье

Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

17.01.2024

 Здоровье

В барнаульском парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

17.01.2024

 Новости Алтай

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске