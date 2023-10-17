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Остеопороз – эпидемия XXI века?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 16 по 22 октября Министерство здравоохранения РФ проводит неделю профилактики остеопороза (в честь Всемирного дня борьбы с остеопорозом 20 октября).

Что такое остеопороз? Как часто встречается? Каким бывает остеопороз? И что повышает риск его развития? Об этом и не только рассказывают сотрудники кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО АГМУ – доцент Анжелика Гальченко, доцент Татьяна Кузнецова и ординатор Ирина Евсюкова.

Что такое остеопороз?

Остеопороз и инвалидизирующие переломы костей занимают третье место после ожирения и патологии сердечно-сосудистой системы и являются настоящей эпидемией XXI века. Остеопороз – хроническое системное заболевание, при котором снижается костная масса и плотность костной ткани, что приводит к снижению прочности кости и к увеличению риска патологических переломов.

Как часто встречается остеопороз?

В России 28% мужчин и женщин старше 50 лет страдают остеопорозом, но у женщин частота переломов шейки бедра в среднем в 1,7–2 раза, а переломов лучевой кости – в 1–2,9 раза выше, чем среди мужского населения.

Каким бывает остеопороз?

Остеопороз подразделяют на первичный (до 85% случаев) и вторичный (остальные 15% случаев). Основную долю первичного остеопороза составляет постменопаузальный остеопороз – заболевание, развивающееся у женщин старшего возраста из-за снижения уровня половых гормонов (эстрогенов).

Вторичный остеопороз развивается на фоне других заболеваний – патологии эндокринной системы, почек, желудочно-кишечного тракта, системы кроветворения, ревматических заболеваний и др., при которых так или иначе нарушается всасывание кальция, его включение в костную ткань, усиливаются процессы резорбции – снижения плотности костной ткани.

Что повышает риск развития остеопороза?

Риск повышается при генетической предрасположенности, гормональных нарушениях, особенностях питания и образа жизни, сопутствующих заболеваниях, длительном приеме некоторых лекарственных средств (например, глюкокортикоидов).

В каких случаях можно заподозрить наличие остеопороза?

Первыми и самыми тревожными симптомами могут быть переломы при минимальной травме – компрессионные переломы позвонков, переломы шейки бедра, костей предплечья. Всем, и в частности женщинам старше 50 лет, необходимо обратиться к врачу при наличии длительных ноющих болей и напряжения в спине, усталости после небольшой нагрузки, невозможности долго находиться в одной позе из-за дискомфорта в позвоночнике, суставах, также частые проявления остеопороза – нарушение осанки в виде «вдовьего горба», уменьшение роста на 3–4 см и более.

Какими современными методами его устанавливают?

Для подтверждения диагноза врач не только проводит осмотр пациента, но и назначает дополнительные методы обследования: лабораторные – определение в крови уровня кислой и щелочной фосфатазы, остеокальцина, кальция, фосфора, витамина D3, и инструментальные – для определения плотности костной ткани. К ним относятся рентгеноденситометрия («золотой стандарт» диагностики остеопороза), количественная компьютерная томография и рентгенография позвоночника (выявление переломов).

Возможно ли вылечить это заболевание?

Лечащий врач в зависимости от выраженности симптомов, возраста и наличия сопутствующих заболеваний назначит лекарственную терапию: обезболивающие препараты, препараты витамина D и кальция, бифосфонаты. Женщинам в периоде менопаузы назначают заместительную гормональную терапию эстрогенсодержащими препаратами, что является в данном случае основным методом предотвращения дальнейшей потери костной массы и снижения плотности костей.

Если говорить о немедикаментозных методах лечения, то прежде всего, и особенно людям, ведущим малоподвижный образ жизни, необходимо повысить физическую активность – больше ходить, выполнять специальные комплексы упражнений, также рекомендовано избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Есть ли методы профилактики остеопороза?

Необходимо помнить, что остеопороз хоть и занимает значительную долю в структуре болезней пожилого возраста и постменопаузального периода, но является предотвратимым заболеванием. Набор костной массы у женщин активно происходит до двадцати пяти лет, а после – начинается столь же быстрая ее потеря. Но этот процесс можно пресечь, если соблюдать здоровый образ жизни: всегда быть в движении, заниматься спортом, питаться сбалансированно, добавляя в рацион продукты, богатые кальцием, исключить алкоголь, кофе, курение, которые способствуют снижению плотности костной ткани и в целом негативно влияют на работу всех систем организма. Предупредить преждевременное снижение плотности костей помогает профилактический прием комбинированных препаратов витамина D и кальция. У женщин с начальными признаками остеопороза хорошим эффектом обладает назначение заместительной гормональной терапии.

Важно осознавать, что, соблюдая эти простые рекомендации и вовремя обращаясь за медицинской помощью, возможно не просто профилактировать развитие остеопороза, но и тем самым сохранить здоровье и улучшить качество жизни на долгие годы.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края.

город Горняк

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