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От -11 до +4 градусов: о погоде 28 октября в Алтайском крае

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От -11 до +4 градусов: о погоде 28 октября в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

В ночные часы в регионе установилась стабильно минусовая температура воздуха. Днем столбики термометров поднимаются не выше +5

Днем 28 октября температура воздуха в Алтайском крае составит около -1…+4 градусов. При этом ночью термометры показывали -6…-11 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В дневные часы по краю преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается около 0 градусов и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Горняк22

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