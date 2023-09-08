От -2 до +20 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае 8 сентября

Фото: pixabay.com

Ночные заморозки установились в регионе к концу первой декады сентября. При этом в дневные часы температура воздуха повысится к выходным

В ночь на 8 сентября температура воздуха в Алтайском крае составила +2…+7, по северу и востоку около +12, а по западным районам на почве местами наблюдались заморозки до 0…-2 градусов. При этом в дневные часы столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами опустится туман. По северным и восточным районам края в этот день местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается около +16…+18 градусов. Утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Напомним, что в ночные часы с 8 по 10 сентября в Алтайском крае вероятны заморозки интенсивностью до -2 градусов.