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Отделение Славгородской ЦРБ отремонтируют за 65 миллионов рублей

ГОРНЯК2201 mins

В Славгородской ЦРБ начали ремонт инфекционного отделения. На проведение работ и краевого бюджета выделили 65 миллионов рублей.

В этом году будут выполнены работы на сумму 30 миллионов рублей. По словам главврача ЦРБ Дмитрия Григоривича, капитальный ремонт инфекционного отделения ждали очень долго. Он важен не только для ЦРБ, но и для всего Славгородского медико-географического округа.

Подрядчик уже определен. До конца ноября планируется выполнить демонтажные работы, прокладку магистральных сетей трубопровода, теплоснабжения, канализированния, завод электросетей, установку системы вентиляции и все остальные работы, которые необходимы в соответствии с проектной документацией, сообщили в Минздраве Алтайского края.

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