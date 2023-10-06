Отправили на срочное обследование, помогли устроить семью в санаторий: как фонд «Защитники Отечества» помогает участникам СВО из Бийска

Бийское отделение фонда «Защитники Отечества» начало работу 20 июня текущего года. За это время, по словам координатора отделения Ксении Функ, от бойцов и их родственников поступило около 500 обращений. Чаще всего они были связаны с получением выплат, льгот, оформлением удостоверения участника боевых действий, а также решением вопросов по лечению и реабилитации.

Так, на днях в отделение обратился снайпер, отец шестерых детей, находившийся в отпуске. В зоне СВО во время обстрела на бойцов упало дерево – пострадал и сам мужчина: появились проблемы с ногой, возникли подозрения на повреждение позвоночника. Быстро попасть на обследование сам военнослужащий не смог, а до убытия в часть оставалось два дня. Специалисты Фонда договорились с заведующим онкологическим отделением в Бийске. Боец прошёл компьютерную томографию в тот же день, а на следующий забрал результаты и спокойно уехал на службу.

Другой случай: военнослужащий, перенёсший ампутацию руки, не поехал в на реабилитацию: он хотел побыть с семьёй, а санаторий был готов принять только его одного. Социальный координатор Фонда нашел санаторий, где может пребывать вся семья: боец и ребенок будут размещены бесплатно, супруга – со скидкой.

«Также мы помогаем в вопросах взаимодействия с миграционной службой. Например, когда у погибших и раненых военнослужащих отсутствует прописка. Кроме этого, сейчас готовим предложение для координационной группы российского парламента по вопросам СВО. Мы предлагаем изменить правила предоставления региональных выплат по гибели и ранению, чтобы они автоматически устанавливались по последнему месту прописки. Так не нужно будет доказывать факт проживания бойца на той или иной территории» – говорит координатор бийского отделения фонда «Защитники Отечества» Ксения Функ.

Филиал фонда «Защитники отечества» в Бийске находится по адресу ул. Динамовская, 3. Также можно позвонить по номеру 8–923–167–11–50.

Контакты головного отделения фонда в Алтайском крае: г. Барнаул, пр. Ленина, 5, тел: +7 (996) 701–34–78, есть страницы ВКонтакте , в Одноклассниках и канал в ТГ .

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента РФ. Цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» наладит взаимодействие с общественниками Алтайского края

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КАСПРИШИН Андрей

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