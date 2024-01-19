Парк “Изумрудный” приглашает барнаульцев на игротеку

Для любителей настольных игр проведут игротеку на этих выходных, сообщает пресс-служба парка.

Зима в парке "Изумрудном".

21 января в 18:00 в визит-центре парка “Изумрудный” можно поиграть в настольные игры. Организаторы обещают два часа интересных интеллектуальных сражений.

Компании более трех человек просят зарегистрироваться заранее.

Вход на игротеку свободный.

Ранее стало известно, что 21 января в парке «Изумрудный» пройдет фримаркет «Добровещь».

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Взято отсюда

19.01.2024