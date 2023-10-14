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Педагог – образец ЗОЖ!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Педагог – образец ЗОЖ! Для студентов и педагогов Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина прошли увлекательные и информативные тренинги по основам ведения здорового образа жизни. После ознакомления с теоретическим материалом студенты с помощью манекена «Кукла-курильщица» смогли увидеть, как смолы, содержащиеся в сигаретах, оседают в процессе курения на стенки бронхов и легких. Специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели профилактическое медицинское обследование сотрудников и студентов университета в рамках государственных гарантий. Всего обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний прошли более 50 человек. Комплексное профилактическое обследование мобильной бригадой Центра здоровья – это быстрый и информативный способ оценки состояния здоровья и выявления индивидуальных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, сахарный диабет 2 типа, избыточная масса тела и ожирение и другие). Каждый обратившийся в Центр здоровья получает консультацию врача-терапевта (педиатра) и информационные материалы на профилактическую тематику для самостоятельного изучения.

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