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Педагогу из Алтайского края вручили Благодарственное письмо Президента России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Третий Всероссийский форум классных руководителей в День учителя объединил на своей площадке три тысячи классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из всех регионов страны, финалистов конкурсов «Учитель года России – 2023», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!». Мероприятие началось с торжественного поздравления призеров и победителя главного педагогического конкурса «Учитель года». Главный приз получил преподаватель русского языка и литературы школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский .

Благодарственные письма Владимира Путина вручил амбассадорам форума начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков . Он подчеркнул: «Наше сообщество, форум классных руководителей, представляет собой квинтэссенцию людей, которые этот тезис – «воспитание в школе – это главное» несут в мир, несут детям и родителям. Для того чтобы сообщество классных руководителей и вся программа форумов классных руководителей в нашей стране, большой и разной, развивалась, нам нужны послы. Мы благодарны за их бескорыстный труд». Благодарности получили 23 человека, в том числе советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Ирина Бжицких из средней школы № 34 Бийска.

Как отметили в Министерстве образования и науки Алтайского края, в этом году впервые состоялся конкурс для учителей начальных классов – «Первый учитель». Идею его проведения озвучила в прошлом году на втором форуме классных руководителей учитель начальных классов из города Златоуста Алена Другова. Непосредственными разработчиками механики конкурса стали участники форума классных руководителей. Имена 30 финалистов I Всероссийского конкурса «Первый учитель» объявил Министр просвещения России Сергей Кравцов , отметив: «То, что конкурс состоялся, это очень важно. Он будет ежегодным. Еще раз подчеркивает значимость педагога, учителя, в том числе учителя начальных классов». Победителем конкурса стала Ольга Грумина из гимназии № 104 Екатеринбурга.

На площадке форума классных руководителей презентовали Всемирный фестиваль молодежи , который состоится с 1 по 7 марта следующего года в соответствии с указом Президента России. В нем будут участвовать по 10 тысяч молодых людей из России и других стран. Впервые в истории фестивального движения участие примут также подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Координатор международного блока Всемирного фестиваля молодежи Даниил Бисмирген отметил: «Это решение было принято по итогам встречи Президента России со студентами в январе этого года и стало своего рода ответом на запрос общественности, который заключается в том, чтобы создать некую прозрачную, честную, справедливую площадку для открытого общения представителей международной молодежи».

Также в рамках Всероссийского форума классных руководителей свои программы и методические разработки представили Институт изучения детства, семьи и воспитания, Академия Министерства просвещения России, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, а также Российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Орлята России», «Навигаторы детства», Российское общество «Знание», «Россия – страна возможностей», издательство «Просвещение». Компания VK в этом году традиционно выступила партнером форума классных руководителей и познакомила участников события с возможностями «Сферума» и другими полезными цифровыми сервисами и продуктами VK для педагогов.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

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