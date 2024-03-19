Пенсионерка почти потеряла зрение из-за того, что любила загорать без очков

В Подмосковье врачи смогли вернуть зрение пенсионерке, которая почти полностью потеряла его. Об этом рассказал Минздрав Московской области.

Солнце. Жара. Лето.

Врачи подчеркнули, что пациентка могла потерять зрение предпочтения загорать без солнцезащитных очков.

В больнице пенсионерке диагностировали травматическую катаракту, а также глаукому.

Женщине сделали операцию, во время которой удалось создать искусственный канал оттока жидкости в глазу, чтобы нормализовать внутриглазное давления. Также при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный.

После вмешательств на одном глазу зрение восстановилось с 0 до 70%, а на втором — с 10 до 100%.

Ранее сообщалось, что врач-дерматолог рассказал, кому противопоказан загар.

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Взято отсюда

19.03.2024