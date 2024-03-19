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Пенсионерка почти потеряла зрение из-за того, что любила загорать без очков

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В Подмосковье врачи смогли вернуть зрение пенсионерке, которая почти полностью потеряла его. Об этом рассказал Минздрав Московской области.

Пенсионерка почти потеряла зрение из-за того, что любила загорать без очков

Солнце. Жара. Лето.

Врачи подчеркнули, что пациентка могла потерять зрение предпочтения загорать без солнцезащитных очков.

В больнице пенсионерке диагностировали травматическую катаракту, а также глаукому.

Женщине сделали операцию, во время которой удалось создать искусственный канал оттока жидкости в глазу, чтобы нормализовать внутриглазное давления. Также при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный.

После вмешательств на одном глазу зрение восстановилось с 0 до 70%, а на втором — с 10 до 100%.

Ранее сообщалось, что врач-дерматолог рассказал, кому противопоказан загар.

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Взято отсюда
19.03.2024

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