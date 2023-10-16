17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Ансамбль песни и танца «Алтай» выступил в Великом Новгороде
Политика
В Барнауле покажут спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной
Образование
Успешный кейс взаимодействия АлтГУ и ИТ-компаний в рамках реализации проекта «Цифровые кафедры» представлен на XVI Алтайском ИТ-форуме
Здоровье
Врач-эксперт объяснила, почему появляются черные точки перед глазами
Здоровье
В Барнауле пассажиру автобуса вызвали реанимобиль
Здоровье
Судебные приставы избавили односельчан от опасного соседа

Коллекция категорий

Бизнес189 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай1943 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование229 Новости
Общество457 Новости
Объявления80 Новости
Политика403 Новости
Спорт261 Новости
Платим за интересные новости!

Передвижной рентгенаппарат появился в Послелихинской ЦРБ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он позволяет проводить экстренные обследования.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Палатный рентгенаппарат российского производства поступил в Послелихинскую ЦРБ. Оборудование стоимостью 2, 5 млн рублей закупили за счет средств ОМС, пишет Минздрав Алтайского края .

Медики отмечают, что аппарат идеально подходит для экстренных обследований в условиях малой мобильности пациента. Он имеет небольшие размеры и легко перемещается по отделениям.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости