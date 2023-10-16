Передвижной рентгенаппарат появился в Послелихинской ЦРБ

Он позволяет проводить экстренные обследования.

Источник фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Палатный рентгенаппарат российского производства поступил в Послелихинскую ЦРБ. Оборудование стоимостью 2, 5 млн рублей закупили за счет средств ОМС, пишет Минздрав Алтайского края .

Медики отмечают, что аппарат идеально подходит для экстренных обследований в условиях малой мобильности пациента. Он имеет небольшие размеры и легко перемещается по отделениям.

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