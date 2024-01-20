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Переполненные больницы, горемать и перекрытие движения. Что произошло в Алтайском крае 20 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 января.

Переполненные больницы, горемать и перекрытие движения. Что произошло в Алтайском крае 20 января

Главное за день в Алтайском крае.

  • Как прошло морозное Крещение – большой фоторепортаж altapress.ru смотрите тут.
  • В барнаульских больницах почти не осталось мест. Болеющие пневмонией заняли даже урологическое отделение.
  • В Барнауле мать оставила маленьких детей на улице. Оказалось, что она отлучилась в магазин, оставив малышей одних.
  • В Алтайском крае временно перекроют движение. Когда трасса будет перекрыта можно прочитать тут.

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Взято отсюда
21.01.2024

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