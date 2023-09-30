Пять новых автомобилей скорой помощи поступили в Алтайский край

29 сентября в Минздраве Алтайского края вручили ключи от пять новых машин скорой медицинской помощи. Три из них поступили на Станцию скорой медицинской помощи Барнаула, по одной отправились в ЦРБ сел Завьялово и Кытманово.

Автомобили были приобретены за счет федеральных средств в рамках выполнения поручения президента РФ о направлении в регионы дополнительно не менее пяти тысяч новых машин скорой медпомощи.

В Алтайский край в 2021 году по этой программе поступили 23 автомобиля, в 2022 г. — 18 и 63 – в 2023 г, пишет региональный Минздрав.

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