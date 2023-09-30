30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Пять новых автомобилей скорой помощи поступили в Алтайский край

редактор ГОРНЯК2201 минуты

29 сентября в Минздраве Алтайского края вручили ключи от пять новых машин скорой медицинской помощи. Три из них поступили на Станцию скорой медицинской помощи Барнаула, по одной отправились в ЦРБ сел Завьялово и Кытманово.

Автомобили были приобретены за счет федеральных средств в рамках выполнения поручения президента РФ о направлении в регионы дополнительно не менее пяти тысяч новых машин скорой медпомощи.

В Алтайский край в 2021 году по этой программе поступили 23 автомобиля, в 2022 г. — 18 и 63 – в 2023 г, пишет региональный Минздрав.

Жители Барнаула могут бесплатно проверить свое сердце

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости