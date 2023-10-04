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По поручению губернатора Алтайского края региональный Минсельхоз ведет мониторинг поставок природного газа для сушки зерна нового урожая

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В сентябре из-за частых осадков в сельхозпредприятиях Алтайского края повысился расход пропано-бутановой смеси, которая служит топливом для зерносушильных установок.

В Минсельхоз поступила информация о нехватке такого вида топлива у поставщиков. В ведомстве уточнили, что общая годовая потребность аграриев края по потреблению газа составляет порядка 6,5 тысяч тонн. В настоящее время, когда на полях убрано порядка 60% урожая, требуется сушка около 1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур и 700 тысяч тонн масличных культур.

По предварительному расчету для этого требуется поставить в хозяйства края порядка 2 тысяч тонн газа. На территорию Алтайского края пропано-бутановая смесь отгружается с терминала в городе Барабинск, на который природное топливо, в свою очередь, поступает по железной дороге с месторождения в Сургуте.

В Алтайском крае работает около 10 поставщиков газа, самыми крупными из них являются ООО «Газснаб», Барнаул (ООО «КомплексАгро»), ООО «Газойл», Новосибирск. Ежедневно на территорию края специальным транспортом доставляется несколько сотен кубов газа, каждый грузовой автомобиль развозит топливо мелкими партиями в несколько хозяйств. Тем самым исключается простой зерносушильных установок.

Для дальнейших ритмичных поставок газа Минсельхоз края совместно с районными органами управления АПК ведет постоянный мониторинг и наличия топлива, и плана отгрузок. В федеральные органы власти направлено письмо с просьбой обеспечить увеличение поставок пропано-бутановой смеси для аграриев Алтайского края с учетом возросших потребностей региона.

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